Собчак обошла Жириновского на выборах в Петербурге‍

Ксения Собчак на прошедших выборах президента России в Санкт-Петербурге обошла кандидата Владимира Жириновского. Об этом сообщил ЦИК после подсчета 80,46 процента бюллетеней.

Таким образом, Собчак удалось набрать 4,26% голосов избирателей, в то время как Жириновскому — 4,11%. Лидирует по результатам Владимир Путин - 75,17%.

Исходя из данных по всей стране, после подсчета 99% протоколов первое место занимает Владимир Путин с результатом 76,65%, второе — Павел Грудинин (11,82%), третье — Владимир Жириновский (5,68%), а четвертое - Ксения Собчак (1,66%).

Напомним, что между Собчак и Жириновским неоднократно возникали перепалки. На дебатах в феврале Собчак облила лидера ЛДПР водой в ответ на оскорбления. Ссоры повторялись и позже.