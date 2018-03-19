СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

Издание CBS News обнаружило «секретный» канал связи между американской разведкой и КНДР.

По информации портала, больше всего усилий в этом вопросе предпринимает ЦРУ. Руководителя ведомства Майка Помпео недавно назначили на пост госсекретаря США. Политик в работе на новой должности может применять так называемую «тихую дипломатию», в ходе которой используются секретные каналы связи для урегулирования спорных моментов между державами.

Предшественник Помпео Рекс Тиллерсон придерживался старых методов. Экс-госсекретарь предпочитал лично встречаться с представителями других стран.