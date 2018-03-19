Путин утвердил состав коллегии Министерства юстиции
Глава государства Владимир Путин утвердил состав коллегии министерства юстиции России. Распоряжение российского лидера опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Таким образом, в состав коллегии вошли директор департамента экономического законодательства Минюста России Елена Ардабьева, начальник управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Государственной думы Виктор Кидяев и заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
Напомним, что возглавляет министерство на данный момент с 2008 года Коновалов Александр Владимирович.