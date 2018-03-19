Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Пресс-служба МВД России сообщила, что во время процесса голосования не было допущено серьезных нарушений общественного порядка.

Меры, которые были предприняты правоохранителями, помогли избежать нарушений на избирательных участках во время проведения выборов в воскресенье, 18 марта. Сотрудники МВД и Росгвардии смогли обеспечить безопасность в полном размере.

Сообщается, что порядок обеспечивали более 275 тысяч сотрудников МВД и около 81,5 тысячи военнослужащих Росгвардии. Также были привлечены частные охранные организации и народные дружины. Стоит отметить, что за прошедшие сутки существенно снизилось количество ДТП и преступлений.