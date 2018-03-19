Путин на выборах президента РФ в Таджикистане набрал 95 процентов

Кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе голосования в Таджикистане по предварительной информации набрал 95% голосов. Об этом РИА Новости сообщил советник-посланник российского посольства в Душанбе Валерий Дергачев.

В голосовании приняли участие 11 тысяч человек. Путин набрал 95% голосов избирателей. Остальные претенденты на пост главы государства вместе получили 5%.

Представитель посольства РФ в Душанбе отметил, что голосование прошло без внештатных ситуаций. На избирательных участках царила «атмосфера праздника», добавил посол.