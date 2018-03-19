Владимир Путин набрал на Алтае 64,66% голосов

После обработки 100% бюллетеней в Алтайском крае Владимир Путин лидирует с 64,66% голосов.

Второе место занял Павел Грудинин - 23,67%. На третьем месте оказался Владимир Жириновский - 7,12%. Также в ЦИК сообщили, что за Ксению Собчак проголосовало 0,99% избирателей, за Сурайкина - 0,66%, за Бабурина – 0,64%. Явлинский набрал 0,61%. В конце списка оказался Борис Титов с 0,46%.

Сообщается, что явка в регионе составила 65,94%. Всего здесь проголосовало 1 миллион 434 тысячи человека.