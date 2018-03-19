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 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

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СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

 Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане

Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

8:48   19 Марта 2018
Весь мир
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Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с его победой на президентских выборах и заявил, что сильная Россия является гарантом стабильности для мира.

По словам Додона, «сильная Россия нужна не только россиянам», поскольку она уже давно стала надеждой людей, выступающих за стабильность во всем мире. Он также отметил дружеские взаимоотношения между двумя странами и сообщил о готовности Молдовы к дальнейшему сотрудничеству, которое сложилось уже исторически. 

«Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем», — добавил Додон.

Автор: Виктория Разумовская
#путин #додон #выборы2018
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