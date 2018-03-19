Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с его победой на президентских выборах и заявил, что сильная Россия является гарантом стабильности для мира.

По словам Додона, «сильная Россия нужна не только россиянам», поскольку она уже давно стала надеждой людей, выступающих за стабильность во всем мире. Он также отметил дружеские взаимоотношения между двумя странами и сообщил о готовности Молдовы к дальнейшему сотрудничеству, которое сложилось уже исторически.