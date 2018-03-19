Джекпот лотереи Powerball на 456 миллионов долларов разыграли в США

Организаторы игры сообщили об этом. В истории такой лотереи этот выигрыш стал восьмым по величине.

Выигрышный билет продали в штате Пенсильвания, сообщает Fox 29. Победитель еще не забрал свой выигрыш. Однако такое случается, ведь о нем не всегда сразу узнают.

У счастливчика есть два варианта: забрать все выигранные денежные средства сразу или получать их постепенно порядка 30 лет. Вероятность стать победителем в этой лотерее примерно один на 292,2 миллиона. Рекордный американский джекпот 1,59 миллиарда долларов. Его разыграли два года назад. Однако победителей было трое. Денежные средства разделили поровну.