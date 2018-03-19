Выборы Президента 2018
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Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

 Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане

Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

 Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане

Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

8:48   19 Марта 2018
Весь мир
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Джекпот лотереи Powerball на 456 миллионов долларов разыграли в США

Джекпот лотереи Powerball на 456 миллионов долларов разыграли в США

Организаторы игры сообщили об этом. В истории такой лотереи этот выигрыш стал восьмым по величине.

Выигрышный билет продали в штате Пенсильвания, сообщает Fox 29. Победитель еще не забрал свой выигрыш. Однако такое случается, ведь о нем не всегда сразу узнают. 

У счастливчика есть два варианта: забрать все выигранные денежные средства сразу или получать их постепенно порядка 30 лет. Вероятность стать победителем в этой лотерее примерно один на 292,2 миллиона. Рекордный американский джекпот 1,59 миллиарда долларов. Его разыграли два года назад. Однако победителей было трое. Денежные средства разделили поровну.

Автор: Анастасия Аои
#сша #лотерея #пенсильвания #джекпот
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