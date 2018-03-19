Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с уверенной победой на прошедших выборах. Он также заявил, что рассчитывает на дальнейшее стратегическое сотрудничество между двумя странами.

По словам Лукашенко, результат, который показали выборы говорит о поддержке россиянами «взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны», в том числе на усиление ее авторитета в мире. Он пожелал Путину здоровья и успехов и пригласил его посетить Белоруссию.