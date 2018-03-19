Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии

Пресс-служба Южного военного округа сообщила о начале учений в Южной Осетии.

Глава пресс-службы Вадим Астафьев отметил, что в учениях будут задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые, зенитные ракетные и специальные подразделения. Они будут взаимодействовать со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами. Привлечено более 2 тысяч военнослужащих и 300 единиц техники.

Также, по словам Астафьева, будет уделяться внимание боевым действиям в условиях горно-лесистой местности.