Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии
Пресс-служба Южного военного округа сообщила о начале учений в Южной Осетии.
Глава пресс-службы Вадим Астафьев отметил, что в учениях будут задействованы мотострелковые, артиллерийские, танковые, зенитные ракетные и специальные подразделения. Они будут взаимодействовать со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами. Привлечено более 2 тысяч военнослужащих и 300 единиц техники.
Также, по словам Астафьева, будет уделяться внимание боевым действиям в условиях горно-лесистой местности.