Выборы Президента 2018
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Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

 Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане

Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

Сотрудники МВД не допустили серьезных нарушений общественного порядка на выборах

 Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане

Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

СМИ установили неофициальный канал связи США и КНДР

 Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

Додон: Россия во главе с Путиным является гарантом стабильности в мире

8:22   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
60

Свыше 14 тысяч россиян проголосовали в США и Канаде

Свыше 14 тысяч россиян проголосовали в США и Канаде

Последние в мире участки на российских президентских выборах прекратили работу в Сиэтле и Ванкувере 19 марта в шесть утра по Москве.

В общем Соединенные Штаты и Канада приняли более 14 тысяч граждан России. Имеются данные по некоторым городам.

Данные по Канаде: Оттава – свыше 450, Монреаль – больше девяти сотен, Торонто – порядка 1500, Эдмонтон – больше двух сотен, Ванкувер – свыше семи сотен, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники дипмиссий сказали, что в общем выборы прошли спокойно, никаких происшествий не случилось.

Итоги подвели уже в ряде городов Соединенных Штатов, которые относятся к консульскому округу Вашингтона, и самом Вашингтоне. Там с большим отрывом победил действующий глава российского государства Владимир Путин. Его поддержал 1531 россиянин.

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #политика #вашингтон #выборы2018
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