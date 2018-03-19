Свыше 14 тысяч россиян проголосовали в США и Канаде

Последние в мире участки на российских президентских выборах прекратили работу в Сиэтле и Ванкувере 19 марта в шесть утра по Москве.

В общем Соединенные Штаты и Канада приняли более 14 тысяч граждан России. Имеются данные по некоторым городам.

Данные по Канаде: Оттава – свыше 450, Монреаль – больше девяти сотен, Торонто – порядка 1500, Эдмонтон – больше двух сотен, Ванкувер – свыше семи сотен, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники дипмиссий сказали, что в общем выборы прошли спокойно, никаких происшествий не случилось.

Итоги подвели уже в ряде городов Соединенных Штатов, которые относятся к консульскому округу Вашингтона, и самом Вашингтоне. Там с большим отрывом победил действующий глава российского государства Владимир Путин. Его поддержал 1531 россиянин.