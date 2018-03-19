В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

На выборах президента РФ в США и Канаде проголосовали более 14 тысяч граждан РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы для находящихся в США граждан РФ проходили на площадках посольства в Вашингтоне и трех генконсульств в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне. В Вашингтоне проголосовало около 2,3 тысяч россиян, в Нью-Йорке - 2849, в Хьюстоне - 873, в Сиэтле - 1749. В досрочном голосовании в 15 городах США приняло участие около трех тысяч человек.

Пресс-секретарь посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин сообщил, всего на пяти избирательных участках проголосовало более 3750 тысяч человек

Последние в мире участки на выборах закрылись в американском Сиэтле и канадском Ванкувере в 20:00 воскресенья по местному времени (06.00 мск понедельника).