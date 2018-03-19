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В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек
Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии

Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии

 Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

 На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17
Шанхайский автосалон представил новый электромобиль

Шанхайский автосалон представил новый электромобиль

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек
7:55   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

На выборах президента РФ в США и Канаде проголосовали более 14 тысяч граждан РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы для находящихся в США граждан РФ проходили на площадках посольства в Вашингтоне и трех генконсульств в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне. В Вашингтоне проголосовало около 2,3 тысяч россиян, в Нью-Йорке - 2849, в Хьюстоне - 873, в Сиэтле - 1749. В досрочном голосовании в 15 городах США приняло участие около трех тысяч человек.

Пресс-секретарь посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин сообщил, всего на пяти избирательных участках проголосовало более 3750 тысяч человек

Последние в мире участки на выборах закрылись в американском Сиэтле и канадском Ванкувере в 20:00 воскресенья по местному времени (06.00 мск понедельника).

Автор: Олег Королев
#сша #выборы-2018 #зарубежные участки
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