Шанхайский автосалон представил новый электромобиль

Шанхайский автосалон продемонстрировал электрический прототип LvChi Urano.

Согласно данным пресс-центра производителя автомобилей, за 3,5 секунды это транспортное средство может разогнаться до ста километров в час. Начнется ли его серийное производство, пока неизвестно.

LvChi станут производить только электрокары. Первый их серийный экземпляр выпустят уже в 2019 году.

СМИ сообщают, что в моторном отсеке электромобиля разместили 700-сильный электродвигатель.

Салон оснастят спортивной панелью управления с сенсорным экраном. Там появится цифровая современная панель приборов с диагональю на 12,3 дюйма, а также система безопасности транспортного средства с распознаванием лица и голоса. На сидениях сзади просторно.