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 Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

 На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17
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7:44   19 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победной на президентских выборах в России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте главы республики.

Отмечается, что Алиев поздравляет Путина с убедительной победой, которая свидетельствует о высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка, осуществление масштабных преобразований и реализацию долгосрочных социальных программ.

Алиев отметил, что Азербайджан и Россию связывают многовековые узы службы и добрососедства, на чем успешно развиваются отношения стран. Азербайджанский президент отметил, что совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства впредь будут способствовать интересам обеих стран и народов.

Автор: Олег Королев
#путин #азербайджан #ильхам алиев #выборы-2018
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