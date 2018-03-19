Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победной на президентских выборах в России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте главы республики.

Отмечается, что Алиев поздравляет Путина с убедительной победой, которая свидетельствует о высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка, осуществление масштабных преобразований и реализацию долгосрочных социальных программ.

Алиев отметил, что Азербайджан и Россию связывают многовековые узы службы и добрососедства, на чем успешно развиваются отношения стран. Азербайджанский президент отметил, что совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства впредь будут способствовать интересам обеих стран и народов.