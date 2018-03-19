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 Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

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7:30   19 Марта 2018
Россия
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ЦИК РФ обработал 99,75 процентов протоколов на президентских выборах

ЦИК РФ обработал 99,75 процентов протоколов на президентских выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,67% голосов после обработки 99,75% итоговых протоколов УИК. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,79 процента голосов. На третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66 процентов. Четвертку замывает Ксения Собчак, которая набрала 1,67 процента голосов.

В свою очередь глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04 процента голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, за Максима Сурайкина - 0,68%, за Сергея Бабурина — 0,65%.

В перспективы ифры могут измениться лишь на доли процентов, что не скажется на окончательном результате. Таким образом, Путин получил голосов в 3,5 раза больше, чем все конкуренты вместе взятый.

Показатель явки на 95 процентах участков составил 67 %. Исходя из этого, за Путина проголосовала большая часть россиян, обладающих избирательным правом.

Автор: Олег Королев
#путин #цик рф #выборы-2018 #предварительные итоги
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