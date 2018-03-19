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Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии

 Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

 На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17
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В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек
7:34   19 Марта 2018
Россия
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Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

По подведенным итогам, в ряде американских городов, которые относятся к консульскому округу Вашингтона, и самом Вашингтоне с большим отрывом победил действующий президент РФ Владимир Путин.

По предварительным данным, еще не утвержденными Центризбирокомом, Путина поддержал 1531 избиратель.

Вторая – Ксения Собчак. У нее 347 голосов. Третий – Павел Грудинин. Его поддержали 237 избирателей.

Тем временем ЦИК РФ обработал уже 99,75% протоколов. Результаты следующие: Владимир Путин – 76,67% голосов, Павел Грудинин – 11,79%, Владимир Жириновский – 5,66%.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #вашингтон #выборы2018
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