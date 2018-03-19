Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

По подведенным итогам, в ряде американских городов, которые относятся к консульскому округу Вашингтона, и самом Вашингтоне с большим отрывом победил действующий президент РФ Владимир Путин.

По предварительным данным, еще не утвержденными Центризбирокомом, Путина поддержал 1531 избиратель.

Вторая – Ксения Собчак. У нее 347 голосов. Третий – Павел Грудинин. Его поддержали 237 избирателей.

Тем временем ЦИК РФ обработал уже 99,75% протоколов. Результаты следующие: Владимир Путин – 76,67% голосов, Павел Грудинин – 11,79%, Владимир Жириновский – 5,66%.