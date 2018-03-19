Роспотребнадзор предупреждает россиян о лихорадке Ласса в Либерии
Ведомство советует учитывать эту информацию во время планирования поездок. Подробная информация размещена на сайте Роспотребнадзора.
Национальный институт здравоохранения Либерии сообщил, что в стране зафиксировали три случая лихорадки Ласса. Все три с летальным исходом. Контактов между ними не было.
С начала этого года в стране зарегистрировали 28 случаев заболеваний по симптомам, которые были похожи на эту лихорадку, 12 больных скончались.
Ранее ведомство сообщало о наличие этого заболевания в Гане. Там подтвердили случай гибели от этой лихорадки. За сотрудниками, которые находились рядом с больным, наблюдают.
Заболевание крайне опасно. Для него еще не разработали вакцину.