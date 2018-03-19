Пушков: Демонизация Путина на Западе привела к сплочению россиян

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предварительные результаты президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, демонизация Путина на Западе произвела в России обратный эффект. Пушков заявил, что западная пропаганда привела к небывалому сплочению граждан вокруг фигуры российского лидера. Сенатор отметил, что выборы подтвердили этот факт.

По последним данным ЦИК, после обработки 99% протоколов лидирует Владимир Путин. Действующий президент набрал 76,65 процента. Отмечалось, что Путин получил поддержку наибольшего числа избирателей за всю историю.