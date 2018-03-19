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Около 2 тысяч военнослужащих приступили к учениям в Южной Осетии

 Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Свыше 1500 голосов набрал Путин на выборах в Вашингтоне

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

 На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17
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В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек
7:17   19 Марта 2018
Россия
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Пушков: Демонизация Путина на Западе привела к сплочению россиян

Пушков: Демонизация Путина на Западе привела к сплочению россиян

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предварительные результаты президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, демонизация Путина на Западе произвела в России обратный эффект. Пушков заявил, что западная пропаганда привела к небывалому сплочению граждан вокруг фигуры российского лидера. Сенатор отметил, что выборы подтвердили этот факт.

По последним данным ЦИК, после обработки 99% протоколов лидирует Владимир Путин. Действующий президент набрал 76,65 процента. Отмечалось, что Путин  получил поддержку наибольшего числа избирателей за всю историю.

Пушков: Демонизация Путина на Западе привела к сплочению россиян

Автор: Олег Королев
#путин #пушков #демонизация #выборы-2018
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