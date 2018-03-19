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7:06   19 Марта 2018
Весь мир
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Ракету с кораблем «Союз МС-08» установили на стартовый стол

Ракету с кораблем «Союз МС-08» установили на стартовый стол

Ракета из семейства Р-7 «Союз-ФГ» уже на стартовом столе на крупнейшем космодроме Байконур, который располагается в Казахстане. Такую информацию обнародовал «Роскосмос».

Запуск назначен через два дня, в среду, на 20:44 по Москве. Стыковка «Союза» с орбитальной станцией планируется через двое суток после старта. На корабле будут присутствовать космонавт Роскосмоса и два астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

17 марта, в субботу, на космодроме Байконур сотрудники предприятий Роскосмоса закончили общую сборку ракеты. Затем провели заседание техруководства и Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, где решили, что все готово к запуску 

После того, как завершатся летно-конструкторские испытания РН «Союз-2», планируют заменить «Союз-ФГ» на него.

Автор: Анастасия Аои
#космос #байконур #космодром #союз-фг #союз-мс08
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