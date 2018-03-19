На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

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Обвиняемый в атаке на малайзийский Boeing 777 бывший украинский летчик Владислав Волошин совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Как отмечается, по факту произошедшего начато уголовное производство по статье УК «Умышленное убийство» в соответствии с требуемой процедурой. Также сообщается, что в момент происшествия семья Волошина находилась в квартире. Мужчина скончался на пути в больницу.

По информации местных СМИ, мужчина мог совершить суицид из-за финансовых проблем, связанных с ремонтом  в международном аэропорту города Николаев. В нем Волошин занимал пост исполняющего обязанности директора.

Инцидент с Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошел 17 июля 2014 года на Украине. Погибли все 298 человек.

Автор: Олег Королев
#украина #mh17 #малайзийский boeing
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