На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении MH17

Обвиняемый в атаке на малайзийский Boeing 777 бывший украинский летчик Владислав Волошин совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Как отмечается, по факту произошедшего начато уголовное производство по статье УК «Умышленное убийство» в соответствии с требуемой процедурой. Также сообщается, что в момент происшествия семья Волошина находилась в квартире. Мужчина скончался на пути в больницу.

По информации местных СМИ, мужчина мог совершить суицид из-за финансовых проблем, связанных с ремонтом в международном аэропорту города Николаев. В нем Волошин занимал пост исполняющего обязанности директора.

Инцидент с Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошел 17 июля 2014 года на Украине. Погибли все 298 человек.