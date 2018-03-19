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 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

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6:36   19 Марта 2018
Весь мир
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В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас произошел произошел очередной взрыв. Об этом сообщает департамент полиции.

В результате инцидента на юго-западе Остина ранения получили двое человек. Пострадавших госпитализировали. Причины инцидента на данный момент выясняются. Жителям близлежащих районов к месту происшествия не рекомендуется выходить на улицу.

По данным телеканала KMOV, взрывов было два. Служба оказания неотложной медицинской помощи уточняет, что двое молодых людей получили неопасные для жизни ранения.

Ранее сообщалось, что 12 марта в жилом доме Остина взорвалась третья посылка. Пока не установлено, имеет ли данный инцидент к последним. Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию о причастных к серии взрывов.

Автор: Олег Королев
#сша #техас #взрывы
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