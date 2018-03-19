Выборы Президента 2018
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Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

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6:38   19 Марта 2018
Россия
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Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил об этом.

Он заявил, что японская сторона готова приложить усилия для развития японско-российских отношений. Суга сообщил, что Японии и России предстоит обсудить вопросы, связанные с южной частью Курил.

Действующий глава российского государства Владимир Путин находится на первом месте. Его поддержали 76,65% избирателей. Такой результат получили после обработки 99% протоколов. 

Накануне глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на весомые результаты сотрудничества в экономической сфере с Японией. У государств имеется 8-пунктовый план. Благодаря ему они взаимодействуют в различных сферах и уже получили хорошие результаты.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #япония #лавров #политика #курилы #выборы2018
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