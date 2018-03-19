Выборы Президента 2018
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Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

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Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
6:18   19 Марта 2018
Россия
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Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента России закрылись в канадском Ванкувере и американском Сиэтле.

Ранее сообщалось, что на выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек.

Выборы прошли 18 марта. По итогам подсчета данных 99 процентов протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65 процентов голосов. Павел Грудинин (КПРФ) получил 11,82 процента. Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, который получил 5,68% голосов.

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Автор: Олег Королев
#сша #канада #выборы-2018 #зарубежные участки
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