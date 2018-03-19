Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента России закрылись в канадском Ванкувере и американском Сиэтле.

Ранее сообщалось, что на выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек.

Выборы прошли 18 марта. По итогам подсчета данных 99 процентов протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65 процентов голосов. Павел Грудинин (КПРФ) получил 11,82 процента. Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, который получил 5,68% голосов.