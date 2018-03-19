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 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
6:14   19 Марта 2018
Весь мир
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Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 марта возле крупного курортного города Канкуна.

Этот город, на сегодняшний день, входит в десятку лучших курортов мира, поэтому там достаточно много туристов.

Министерство туризма штата Кинтана-Роо сообщило о случившемся. Микроавтобус, совершавший перевозку туристов, перевернулся на трассе. В нем ехали французские туристы, 18 человек. 11 из них пострадали.

Они возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Водитель транспортного средства не справился с его управлением.

Туристы довольно часто путешествуют по этому штату. Он расположен в переходе между тропическими лесами Петенского бассейна и лиственными лесами северного Юкатана. На побережье множество лагун.

Автор: Анастасия Аои
#дтп #происшествия #туристы #мексика #канкун
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