Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 марта возле крупного курортного города Канкуна.

Этот город, на сегодняшний день, входит в десятку лучших курортов мира, поэтому там достаточно много туристов.

Министерство туризма штата Кинтана-Роо сообщило о случившемся. Микроавтобус, совершавший перевозку туристов, перевернулся на трассе. В нем ехали французские туристы, 18 человек. 11 из них пострадали.

Они возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Водитель транспортного средства не справился с его управлением.

Туристы довольно часто путешествуют по этому штату. Он расположен в переходе между тропическими лесами Петенского бассейна и лиственными лесами северного Юкатана. На побережье множество лагун.