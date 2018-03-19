Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
6:04   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
38

Владимир Путин в Приморье набрал 65,26 процентов голосов

Владимир Путин в Приморье набрал 65,26 процентов голосов

По итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал в Приморье 65,26 процента голосов. Об этом рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Орлова.

Также она сообщила, что за Сергея Бабурина проголосовали 0,83 избирателей, за Павла Грудинина - 21,39 процента, за Владимира Жириновского - 7,06%, за Ксению Собчак - 1,67 процента, за Максима Сурайкина - 0,64%, за Бориса Титова - 0,64%, за Григория Явлинского - 0,89%.

Также Орлова отметила, что в Приморье в выборах участвовали 903 тысячи человек. Таким образом, явка составила 61 процент.

Владимир Путин в Приморье набрал 65,26 процентов голосов

Автор: Олег Королев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
50
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
6846
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
48
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
322
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину