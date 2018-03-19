Владимир Путин в Приморье набрал 65,26 процентов голосов

По итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал в Приморье 65,26 процента голосов. Об этом рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Орлова.

Также она сообщила, что за Сергея Бабурина проголосовали 0,83 избирателей, за Павла Грудинина - 21,39 процента, за Владимира Жириновского - 7,06%, за Ксению Собчак - 1,67 процента, за Максима Сурайкина - 0,64%, за Бориса Титова - 0,64%, за Григория Явлинского - 0,89%.

Также Орлова отметила, что в Приморье в выборах участвовали 903 тысячи человек. Таким образом, явка составила 61 процент.