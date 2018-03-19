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Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

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5:46   19 Марта 2018
Россия
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По итогам подсчета 99% протоколов Путин набирает 76,65% голосов

По итогам подсчета 99% протоколов Путин набирает 76,65% голосов

Владимир Путин набирает 76,65% голосов. Его кандидатуру поддержали 5 миллионов 403 тысячи 971 избиратель.

Павел Грудинин демонстрирует на выборах самый низкий для представителя КПРФ результат в 11,82 процента. Кандидата поддержали 8,54 миллиона человек.

Владимир Жириновский показывает один из самых низких для ЛДПР результат в 5,68 процента. Результат ниже кандидаты от ЛДПР получали только два раза: в 2000 году (Жириновский, 2,70%) и в 2004-м (Олег Малышкин, 2,02%). За Жириновского проголосовали 4,1 миллиона избирателей.

Ксения Собчак получает 1,66% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

За Собчак проголосовали около одного миллиона 197 тысяч человек, за Явлинского — чуть более 748 тысяч. Титов набрал 544,5 тысячи голосов, Сурайкин — 491 тысячу, а у Бабурин — свыше 471 тысячи.

По итогам подсчета 99% протоколов Путин набирает 76,65% голосов

 

Автор: Олег Королев
#путин #выборы-2018 #предварительные итоги
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