По итогам подсчета 99% протоколов Путин набирает 76,65% голосов

Владимир Путин набирает 76,65% голосов. Его кандидатуру поддержали 5 миллионов 403 тысячи 971 избиратель.

Павел Грудинин демонстрирует на выборах самый низкий для представителя КПРФ результат в 11,82 процента. Кандидата поддержали 8,54 миллиона человек.

Владимир Жириновский показывает один из самых низких для ЛДПР результат в 5,68 процента. Результат ниже кандидаты от ЛДПР получали только два раза: в 2000 году (Жириновский, 2,70%) и в 2004-м (Олег Малышкин, 2,02%). За Жириновского проголосовали 4,1 миллиона избирателей.

Ксения Собчак получает 1,66% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

За Собчак проголосовали около одного миллиона 197 тысяч человек, за Явлинского — чуть более 748 тысяч. Титов набрал 544,5 тысячи голосов, Сурайкин — 491 тысячу, а у Бабурин — свыше 471 тысячи.