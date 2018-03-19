Глава Центробанка Китая покинул свою должность
Чжоу Сяочуань, который находился на посту главы Народного банка Китая рекордные 15 лет, 19 марта покинул его.
На седьмом пленарном заседании первой сессии ВСНП утвердили кандидатуру И Гана.
Чжоу Сяочуань занял этот пост в 2002 году. Он пользуется авторитетом не только в Китае, но и во всем мире. Экс-глава ЦБ проявил себя как выдающийся профессионал. Он смог значительно оздоровить банковскую систему государства.
И Ган, который стал его заменой, четыре года находился на посту заместителя управляющего делами центральной руководящей группы по экономическим и финансовым вопросам.