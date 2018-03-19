Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

Япония намерена продолжить развивать отношения с РФ на фоне победы Путина

 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле
Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
В американском штате Техас прогремело два взрыва

В американском штате Техас прогремело два взрыва

 Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике

Одиннадцать французских туристов пострадали при аварии в Мексике
5:52   19 Марта 2018
Весь мир
57

Глава Центробанка Китая покинул свою должность

Глава Центробанка Китая покинул свою должность

Чжоу Сяочуань, который находился на посту главы Народного банка Китая рекордные 15 лет, 19 марта покинул его.

На седьмом пленарном заседании первой сессии ВСНП утвердили кандидатуру И Гана.

Чжоу Сяочуань занял этот пост в 2002 году. Он пользуется авторитетом не только в Китае, но и во всем мире. Экс-глава ЦБ проявил себя как выдающийся профессионал. Он смог значительно оздоровить банковскую систему государства.

И Ган, который стал его заменой, четыре года находился на посту заместителя управляющего делами центральной руководящей группы по экономическим и финансовым вопросам.  

Автор: Анастасия Аои
#китай #цб #глава цб #чжоу сяочуань #и ган
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
50
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
6846
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
48
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
322
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину

Что такое абсолютная победа. И зачем она нужна Владимиру Путину