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 Последние участки на выборах президента РФ закрылись в Ванкувере и Сиэтле

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Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

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 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

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5:31   19 Марта 2018
Весь мир
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Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции в отношении Шредера

Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции в отношении Шредера

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ЕС должны ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По словам украинского министра, Шредер является важнейшим «лоббистом Владимира Путина во всем мире». По этой причине Климкин уверен, что Евросоюзу следует проверить, как действовать в данной ситуации.

Также глава МИД Украины заявил, что санкции должны затрагивать не только членов правительства России и государственные компании, но также тех, кто продвигает российские проекты за границей.

В конце сентября стало известно, что Шредера избрали председателем совета директоров «Роснефти».

Автор: Олег Королев
#ес #путин #украина #климкин #шредер
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