Выборы Президента 2018
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5:18   19 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

По итогам подсчета 98,92 процента протоколов на выборах президента России лидирует Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные на 05:00 мск.

По последней информации с участков, данные по которым подсчитаны и введены в ГАС «Выборы», Путин набирает 76,66 процентов голосов избирателей. За действующего президента проголосовали 55 миллионов 403 тысячи 971 избиратель.

Ранее сообщалось, что Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего числа избирателей в истории современной России. Ранее рекордсменом был нынешний премьер Дмитрий Медведев, который набрал 70,3 процента.

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Автор: Олег Королев
#путин #выборы-2018 #предварительные итоги
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