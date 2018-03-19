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5:32   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Около 65% голосов на выборах в Якутии получил Путин

Около 65% голосов на выборах в Якутии получил Путин

Действующего лидера РФ Владимира Путина поддержали 64,3% избирателей. Этот процент оказался немного меньше того, что был на прошлых российских президентских выборах.

На сайте ЦИК республики Саха разместили информацию о том, что, обработав 100% протоколов, получили такой результат. На втором месте находится Павел Грудинин с 27,25% голосов. Владимира Жириновского поддержали 3,96% избирателей. 

Избирательная комиссия сообщила, что местные жители проявили немного меньше активности, чем на прошлых выборах. 

Однако, ранее сообщалось, что сразу четыре населенных пункта Якутии показали 100% явку.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #якутия #выборы2018
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