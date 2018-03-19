Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Инцидент произошел в Вашингтоне еще несколько дней назад, однако журналисты узнали об этом только в воскресенье, 18 марта, сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер вылетели на вертолете из Вашингтона в Нью-Йорк, но после взлета у воздушного судна отказал один из двух двигателей. Пилот решил экстренно вернуться в аэропорт американской столицы.

Вертолет успешно приземлился. Никто не пострадал. Причины отказа двигателя пока неизвестны.