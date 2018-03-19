На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Избирательный участок в посольстве РФ в США завершил свою работу. Всего проголосовали 2383 человек, сообщает местная избирательная комиссия.

Участок номер 8273, расположенный на территории российской дипломатической миссии в Вашингтоне, закончил в воскресенье в 20:00 по местному времени (03:00 понедельника мск).

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что речь идет о числе избирателей, включенных в список к моменту окончания голосования. При этом в посольство пришли около 1400 человек, остальные участвовали в выездном голосовании.

На данный момент вскрыты уже две урны. Идет подсчет голосов.