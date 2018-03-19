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Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
5:07   19 Марта 2018
Весь мир
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Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Американский лидер Дональд Трамп предоставит этот план и в соответствии с ним, станут рассматривать высшую меру наказания для наркоторговцев, сказал директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.

Минюст намерен добиться высшей меры наказания для торговцев наркотическими веществами, сказано в Politico. 

Трамп продемонстрирует план 19 марта в штате Нью-Гэмпшир. Этот штат – третий в Соединенных Штатах по смертности от передозировок опиоидами.

По мнению многих специалистов, опиоидный кризис, является важной проблемой американского здравоохранения. Он начался еще около 28 лет назад. Тем не менее, за все это время так и не разработали единую стратегию борьбы с наркотическими веществами. Страна нуждается в принятии мер касательно решения этого вопроса.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #опиоидный кризис
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