Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Американский лидер Дональд Трамп предоставит этот план и в соответствии с ним, станут рассматривать высшую меру наказания для наркоторговцев, сказал директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.

Минюст намерен добиться высшей меры наказания для торговцев наркотическими веществами, сказано в Politico.

Трамп продемонстрирует план 19 марта в штате Нью-Гэмпшир. Этот штат – третий в Соединенных Штатах по смертности от передозировок опиоидами.

По мнению многих специалистов, опиоидный кризис, является важной проблемой американского здравоохранения. Он начался еще около 28 лет назад. Тем не менее, за все это время так и не разработали единую стратегию борьбы с наркотическими веществами. Страна нуждается в принятии мер касательно решения этого вопроса.