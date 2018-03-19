ЦИК: Путина поддержало наибольшее число избирателей за всю историю России

Владимир Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего числа избирателей в истории современной России.

Ранее рекордсменом был нынешний премьер Дмитрий Медведев. В 2008 году его кандидатуру поддержали 52,5 миллиона избирателей (70,3 процента проголосовавших).

Наиболее число голосов Путин получал в 2004 году: тогда за него проголосовали 49,56 миллиона человек. В 2012 его кандидатуру поддержали 45,6 миллиона избирателей.

По итогам обработки данных с 98,26% избиркомов, за Путина проголосовали 76,63% избирателей. Свои голоса отдали за действующего президента 54 миллиона 736 тысяч 840 человек. Таким образом, действующего лидера страны поддержало больше половины россиян, имевших право участвовать в выборах. Всего в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек.