ЦИК: Путина поддержало наибольшее число избирателей за всю историю России

Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:51   19 Марта 2018
Россия
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ЦИК: Путина поддержало наибольшее число избирателей за всю историю России

ЦИК: Путина поддержало наибольшее число избирателей за всю историю России

Владимир Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего числа избирателей в истории современной России.

Ранее рекордсменом был нынешний премьер Дмитрий Медведев. В 2008 году его кандидатуру поддержали 52,5 миллиона избирателей (70,3 процента проголосовавших).

Наиболее число голосов Путин получал в 2004 году: тогда за него проголосовали 49,56 миллиона человек. В 2012 его кандидатуру поддержали 45,6 миллиона избирателей.

По итогам обработки данных с 98,26% избиркомов, за Путина проголосовали 76,63% избирателей. Свои голоса отдали за действующего президента 54 миллиона 736 тысяч 840 человек. Таким образом, действующего лидера страны поддержало больше половины россиян, имевших право участвовать в выборах. Всего  в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек.

Автор: Олег Королев
#путин #выборы-2018 #предварительные итоги
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