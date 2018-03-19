Владимир Путин набрал 78 процентов голосов в Саратовской области

После подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Саратовской области Владимир Путин набрал 78,33 голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр областного избиркома.

На втором месте - Павел Грудинин, он получил 11,79 процента голосов. Владимир Жириновский набрал 5,26 процента, Ксения Собчак - 1,20%. Еще чатыре кандидата набрали меньше процента голосов: Григорий Явлинский (0,74%), Максим Сурайкин (0,66%), Борис Титов и Сергей Бабурин (0,59%). Явка на выборах составила 66,49%.

На предыдущих выборах в 2012 году в Саратовской области яква составила 66,57%. Путин заручился поддержкой 70,64 избирателей.