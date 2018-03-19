Выборы Президента 2018
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Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:43   19 Марта 2018
Весь мир
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Адвокат Трампа сообщил, что президент не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Адвокат Трампа сообщил, что президент не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Тай Кобб сообщил, что вопрос о смещении Роберта Мюллера даже не обсуждается.

Его слова обнародовал Белый дом 18 марта.

СМИ вновь начали предполагать, что есть вероятность увольнения Мюллера, поэтому Кобб прокомментировал эту ситуацию.

Трамп написал в аккаунте в Twitter, что расследованию Мюллера не стоило даже начинаться, ведь сговора с Россией не было, а все дело основывается на поддельном досье и ложной информации.

Сенатор Джефф Флейк на Cable News Network высказал свое предположение на этот счет. Он думает, что это заявление может означать, что Трамп хочет уволить специального прокурора.

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #мюллер #кобб
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