Адвокат Трампа сообщил, что президент не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Тай Кобб сообщил, что вопрос о смещении Роберта Мюллера даже не обсуждается.

Его слова обнародовал Белый дом 18 марта.

СМИ вновь начали предполагать, что есть вероятность увольнения Мюллера, поэтому Кобб прокомментировал эту ситуацию.

Трамп написал в аккаунте в Twitter, что расследованию Мюллера не стоило даже начинаться, ведь сговора с Россией не было, а все дело основывается на поддельном досье и ложной информации.

Сенатор Джефф Флейк на Cable News Network высказал свое предположение на этот счет. Он думает, что это заявление может означать, что Трамп хочет уволить специального прокурора.