Адвокат Трампа сообщил, что президент не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Тай Кобб сообщил, что вопрос о смещении Роберта Мюллера даже не обсуждается.
Его слова обнародовал Белый дом 18 марта.
СМИ вновь начали предполагать, что есть вероятность увольнения Мюллера, поэтому Кобб прокомментировал эту ситуацию.
Трамп написал в аккаунте в Twitter, что расследованию Мюллера не стоило даже начинаться, ведь сговора с Россией не было, а все дело основывается на поддельном досье и ложной информации.
Сенатор Джефф Флейк на Cable News Network высказал свое предположение на этот счет. Он думает, что это заявление может означать, что Трамп хочет уволить специального прокурора.