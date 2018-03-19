Глава Республики Сербской назвал Путина политическим лидером свободного мира

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выразил уверенность в победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Додик отметил, что ожидает победы действующего президента РФ. Он отметил, что Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также политическим лидером всего свободного мира - среди тех, кто стремится уважать чужую позицию, а не навязывать ее.

Глава республики заявил, что Путин вернул России силу и одержал великую победу.

Ранее стало известно, что после подсчета 98 процентов протоколов Путин набирает 76,63 процента голосов.