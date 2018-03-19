Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

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 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:30   19 Марта 2018
Весь мир
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Глава Республики Сербской назвал Путина политическим лидером свободного мира

Глава Республики Сербской назвал Путина политическим лидером свободного мира

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выразил уверенность в победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Додик отметил, что ожидает победы действующего президента РФ. Он отметил, что Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также политическим лидером всего свободного мира - среди тех, кто стремится уважать чужую позицию, а не навязывать ее.

Глава республики заявил, что Путин вернул России силу и одержал великую победу. 

Ранее стало известно, что после подсчета 98 процентов протоколов Путин набирает 76,63 процента голосов.

Автор: Олег Королев
#путин #республика сербская #милорад додик #выборы-2018
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