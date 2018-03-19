Россияне в Бельгии выбрали Путина

Более 1,6 тысячи избирателей, поучаствовавшие в выборах президента РФ в Бельгии, поддержали Владимира Путина.

Об этом рассказали в участковой избирательной комиссии.

Всего в Бельгии решили проголосовать 2248 россиян. Большинство из них отдали свой голос Владимиру Путину. Еще 202 человека проголосовали за Ксению Собчак. А 162 избирателя поддержали Павла Грудинина.

После обработки 97% протоколов на президентских выборах в России лидирует Владимир Путин, набравший 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,87%, а третье - Владимир Жириновский (5,73%).