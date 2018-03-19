Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:18   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Россияне в Бельгии выбрали Путина

Россияне в Бельгии выбрали Путина

Более 1,6 тысячи избирателей, поучаствовавшие в выборах президента РФ в Бельгии, поддержали Владимира Путина.

Об этом рассказали в участковой избирательной комиссии.

Всего в Бельгии решили проголосовать 2248 россиян. Большинство из них отдали свой голос Владимиру Путину. Еще 202 человека проголосовали за Ксению Собчак. А 162 избирателя поддержали Павла Грудинина.

После обработки 97% протоколов на президентских выборах в России лидирует Владимир Путин, набравший 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,87%, а третье - Владимир Жириновский (5,73%).

Россияне в Бельгии выбрали Путина

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #бельгия #политика #новости #выборы2018
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