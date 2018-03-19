Около 70% избирателей на Камчатке проголосовали за Путина

Свыше 112 тысяч избирателей отдали свои голоса в поддержку действующего главы РФ Владимира Путина, сообщил краевой избирком.

В процентном выражении это 69,44. Помимо этого, комиссия обнародовала предварительные итоги по явке: 161 тысяча 930 жителей Камчатки или в процентном соотношении 67,74. На прошлых выборах итоговая явка была на 6,65% ниже.

Губернатор края Владимир Илюхин поблагодарил местных жителей за проявленную активность в решении важного вопроса для государства. Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, россияне все равно пришли сделать свой выбор. Он выразил благодарность и всем участвующим в организационном процессе и проведении выборов на полуострове.