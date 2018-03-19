Около 70% избирателей на Камчатке проголосовали за Путина

Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:25   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Около 70% избирателей на Камчатке проголосовали за Путина

Около 70% избирателей на Камчатке проголосовали за Путина

Свыше 112 тысяч избирателей отдали свои голоса в поддержку действующего главы РФ Владимира Путина, сообщил краевой избирком.

В процентном выражении это 69,44. Помимо этого, комиссия обнародовала предварительные итоги по явке: 161 тысяча 930 жителей Камчатки или в процентном соотношении 67,74. На прошлых выборах итоговая явка была на 6,65% ниже.

Губернатор края Владимир Илюхин поблагодарил местных жителей за проявленную активность в решении важного вопроса для государства. Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, россияне все равно пришли сделать свой выбор. Он выразил благодарность и всем участвующим в организационном процессе и проведении выборов на полуострове.

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #камчатка #выборы2018
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