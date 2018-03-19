Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:18   19 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал выборы президента РФ в Крыму. Об этом говорится на сайте Порошенко.

По его словам, украинская сторона якобы наблюдает «незаконные выборы» президента России на территории «оккупированного Крыма». Порошенко также заявил, что последние несколько дней он получил заверения от западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.

Также глава Украины отметил, что единственный президент, которого будут выбирать в Крыму, это президент Украины. Порошенко отметил, что не сомневается в данном вопросе.

Жители Крыма впервые проголосовали на выборах президента России. В регионе было открыто 1206 участков. По последним данным ЦИК, на президентских выборах на полуострове Владимир Путин набрал 91,7 процента голосов.

Автор: Олег Королев
#россия #порошенко #крым #выборы-2018
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