Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал выборы президента РФ в Крыму. Об этом говорится на сайте Порошенко.

По его словам, украинская сторона якобы наблюдает «незаконные выборы» президента России на территории «оккупированного Крыма». Порошенко также заявил, что последние несколько дней он получил заверения от западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.

Также глава Украины отметил, что единственный президент, которого будут выбирать в Крыму, это президент Украины. Порошенко отметил, что не сомневается в данном вопросе.

Жители Крыма впервые проголосовали на выборах президента России. В регионе было открыто 1206 участков. По последним данным ЦИК, на президентских выборах на полуострове Владимир Путин набрал 91,7 процента голосов.