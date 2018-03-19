Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Инцидент произошел в Волынской области.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), водитель внедорожника попытался наехать на пограничников, но те открыли предупредительный огонь в воздух и по колесам автомобиля. Тогда преступник попытался скрыться. Проехав два километра, он оставил машину и попытался сбежать.

Злоумышленником оказался местный житель, который пытался контрабандой провезти более 2,7 тысячи пачек сигарет.