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4:15   19 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​СМИ: Минтранс и Росавиация намерены ужесточить контроль за качеством авиатоплива

​​​​​​​СМИ: Минтранс и Росавиация намерены ужесточить контроль за качеством авиатоплива

Газета «Известия» в понедельник сообщает, что российские власти работают над мерами по ужесточению контроля за качеством авиационного топлива.

В частности, приводится сообщение представителя Министерства транспорта РФ:

«Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации».

При этом издание отмечает, что Росавиация считает необходимым возвратить практику сертификации топлива, которая была отменена в 2015 году, объясняя, что это важный этап в системе обеспечения безопасности авиаперелетов.

«Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации», - заявляют в ведомстве, добавляя, что России тоже необходимо вернуться к ней.

При этом «Известия» провели опрос среди представителей авиакомпаний и поставщиков топлива, которые поддержали усиление контроля государства за качеством авиатоплива, отметив, что анализ качества должен проводиться на каждом из этапов производства топлива, его перевозки, фильтрации, перекачивания и отстаивания.

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #политика #росавиация #минтранс #общество #контроль качества #авиатопливо #сертификация #государственный контроль
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