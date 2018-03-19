​​​​​​​СМИ: Минтранс и Росавиация намерены ужесточить контроль за качеством авиатоплива

Газета «Известия» в понедельник сообщает, что российские власти работают над мерами по ужесточению контроля за качеством авиационного топлива.

В частности, приводится сообщение представителя Министерства транспорта РФ:

«Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации».

При этом издание отмечает, что Росавиация считает необходимым возвратить практику сертификации топлива, которая была отменена в 2015 году, объясняя, что это важный этап в системе обеспечения безопасности авиаперелетов.

«Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации», - заявляют в ведомстве, добавляя, что России тоже необходимо вернуться к ней.

При этом «Известия» провели опрос среди представителей авиакомпаний и поставщиков топлива, которые поддержали усиление контроля государства за качеством авиатоплива, отметив, что анализ качества должен проводиться на каждом из этапов производства топлива, его перевозки, фильтрации, перекачивания и отстаивания.