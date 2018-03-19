Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:04   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил действующему главе российского государства Владимиру Путину поздравление в связи с переизбранием.

Такую информацию сообщает агентство Синьхуа.

После обработки 97% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6% голосов. Согласно данным ЦИК, Путина поддержали 53 миллиона 579 тысяч 719 человек.

По принятым поправкам в Китае, председатель и вице-председатель КНР смогут избираться каждые пять лет. Никаких ограничений больше нет. 17 марта единогласно отдали голоса за переизбрание Си Цзиньпина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Ли Чжаньшу с избранием на пост главы Постоянного комитета ВСНП. Он сообщил о готовности депутатов России прикладывать совместные усилия с коллегами из Китая, чтобы развивать парламентские связи в интересах улучшения всеобъемлющего стратегического сотрудничества двух стран.

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #выборы2018
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