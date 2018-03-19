Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил действующему главе российского государства Владимиру Путину поздравление в связи с переизбранием.

Такую информацию сообщает агентство Синьхуа.

После обработки 97% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6% голосов. Согласно данным ЦИК, Путина поддержали 53 миллиона 579 тысяч 719 человек.

По принятым поправкам в Китае, председатель и вице-председатель КНР смогут избираться каждые пять лет. Никаких ограничений больше нет. 17 марта единогласно отдали голоса за переизбрание Си Цзиньпина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Ли Чжаньшу с избранием на пост главы Постоянного комитета ВСНП. Он сообщил о готовности депутатов России прикладывать совместные усилия с коллегами из Китая, чтобы развивать парламентские связи в интересах улучшения всеобъемлющего стратегического сотрудничества двух стран.