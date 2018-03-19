Кастро поздравил Путина с победой на выборах

Глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщил кубинский посол в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.

На своей странице в Twitter дипломат отметил, что Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту РФ Владимиру Путину. по случаю «убедительной победы на выборах в воскресенье»,

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. После обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий лидер набрал 76,56 процента.