По результатам обработки 97% бюллетеней Ксения Собчак набирает 1,64% голосов.

На президентских выборах Ксения Собчак пока занимает четвертое место.

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала 1,64% голосов на президентских выборах в России. За ней следуют Григория Явлинский с 1,02% голосов, Борис Титов с 0,75%, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин с 0,68 и 0,65% голосов избирателей соответственно.

Выборы президента России состоялись в воскресение, 18 марта. По результатам обработки 97% бюллетеней в президентской гонке уверенно лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,56% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин с 11,92% голосов. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 5,77%.