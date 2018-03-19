По результатам обработки 97% бюллетеней Ксения Собчак набирает 1,64% голосов.

Выборы Президента 2018
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Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
4:05   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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По результатам обработки 97% бюллетеней Ксения Собчак набирает 1,64% голосов.

По результатам обработки 97% бюллетеней Ксения Собчак набирает 1,64% голосов.

На президентских выборах Ксения Собчак пока занимает четвертое место.

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала 1,64% голосов на президентских выборах в России. За ней следуют Григория Явлинский с 1,02% голосов, Борис Титов с 0,75%, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин с 0,68 и 0,65% голосов избирателей соответственно.

Выборы президента России состоялись в воскресение, 18 марта. По результатам обработки 97% бюллетеней в президентской гонке уверенно лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,56% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин с 11,92% голосов. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 5,77%.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #собчак #выборы 2018
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