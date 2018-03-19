ЦИК: Результат Явлинского на выборах президента РФ превысил отметку в один процент голосов

Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский по результатам обработки 95 процентов избирательных бюллетеней преодолел отметку в 1% голосов.

Об этом в ночь на понедельник сообщает Центральная избирательная комиссия России, отмечая, что свои голоса за Явлинского отдали 677 977 человек.

В настоящее время Явлинский занимает пятую строчку по результатам президентских выборов. Его опередила Ксения Собчак – кандидат от партии «Гражданская инициатива», лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин и действующий глава государства Владимир Путин, который, по последним данным ЦИК, набирает более 76,5% голосов избирателей.