Выборы Президента 2018
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Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
3:49   19 Марта 2018
Россия
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ЦИК: Результат Явлинского на выборах президента РФ превысил отметку в один процент голосов

ЦИК: Результат Явлинского на выборах президента РФ превысил отметку в один процент голосов

Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский по результатам обработки 95 процентов избирательных бюллетеней преодолел отметку в 1% голосов.

Об этом в ночь на понедельник сообщает Центральная избирательная комиссия России, отмечая, что свои голоса за Явлинского отдали 677 977 человек.

В настоящее время Явлинский занимает пятую строчку по результатам президентских выборов. Его опередила Ксения Собчак – кандидат от партии «Гражданская инициатива», лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин и действующий глава государства Владимир Путин, который, по последним данным ЦИК, набирает более 76,5% голосов избирателей.

ЦИК: Результат Явлинского на выборах президента РФ превысил отметку в один процент голосов

Автор: Александр Люблинский
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