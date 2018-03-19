Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

 Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

 Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:45   19 Марта 2018
Россия
60

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Соединяющая Сахалин и материковую часть России паромная переправа закрылась из-за шторма в Татарском проливе. Об этом сообщили в Сахалинском морском пароходстве.

Как отмечается, в воскресенье с заходом грузопассажирского парома "Сахалина-8" в хабаровский порт Ванино в 07:30 по местному времени переправа закрылась из-за ухудшения погоды и шторма. Отмечается, что в этой местности наблюдается ветер до 25 метров в секунду, высота волн превышает шесть метров.

Улучшение погоды прогнозируется на вечер понедельник. Своего отправления из Ванино в Холмск ожидают 25 человек. В порту Холмска 17 пассажирам пришлось купить билеты на вторник. Отмечается, что скопления вагонов и автомобилей в порту Ванино нет.

Автор: Олег Королев
#сахалин #паром #холмск #ванино
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
50
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
3421
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
46
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
255
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму