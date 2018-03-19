ЦИК РФ назвал регионы, в которых Путин получил абсолютное большинство голосов

На президентских выборах в России уверенно лидирует Владимир Путин с 76,65% голосов. Центризбирком назвал регионы, в которых действующий президент получил максимальное количество голосов.

Самый высокий результат продемонстрировала Кабардино-Балкария. Голос за действующего главу государства отдали 93,48% жителей региона. На предыдущих президентских выборах Путина поддержало 77,64% граждан. Второе место по уровню доверия к президенту занимает Крым с 92,16% голосов. Далее следует Севастополь с 90,45% голосов.

В Тыве за Владимира Путина проголосовали 91,98% жителей. Чуть хуже результат главы государства в Дагестане: его поддержали 91,08% избирателей.

Выборы президента состоялись 18 марта. Фаворит гонки Владимир Путин набрал 76,56% голосов после обработки 95% бюллетеней. Второе место занимает Павел Грудинин с 11,92% голосов. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 5,77%. Ксения Собчак получила 1,62% голосов, Григорий Явлинский — 1%, Борис Титов — 0,74%. Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получили 0,68% и 0,65% голосов соответственно.