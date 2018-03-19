Атомные подлодки «Ясень» сделают самыми мощными в составе флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев в интервью «Красной звезде» сказал так о подлодках «Ясень» и «Ясень-М».

Он сообщил, что головная субмарина этого проекта уже активно используется. С помощью нее выполняют задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана. Все операции проходят успешно, добавил адмирал. Эти подлодки продолжат принимать в Северный и Тихоокеанский флот.

В течении двух лет планируют создать семь экземпляров «Ясеня». Большинство будут по улучшенному проекту 885М.

Субмарина «Ясень» обладает крылатыми ракетами четвертого поколения. Одна из особенностей подводного флота – использование множества типов и улучшенных вариантов подлодок, что очень затрудняло их использование и судоремонт. По характеристикам и другим показателям на вооружение примут только четыре типа подлодок. Изначально их хотели добавить больше.