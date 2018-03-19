Выборы Президента 2018
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 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

Владимир Путин по итогам подсчета 98,92% протоколов набирает 76,66% голосов

 На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

На выборах президента РФ в посольстве в США поучаствовали 2,4 тысяч человек

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

Порошенко назвал незаконными выборы президента РФ в Крыму

 Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников

Контрабандист на внедорожнике попытался сбить украинских пограничников
Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

Трамп предоставит план по борьбе с опиоидным кризисом в США 19 марта

 Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Вертолет с Иванкой Трамп и ее мужем на борту вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
3:48   19 Марта 2018
Россия
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Атомные подлодки «Ясень» сделают самыми мощными в составе флота

Атомные подлодки «Ясень» сделают самыми мощными в составе флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев в интервью «Красной звезде» сказал так о подлодках «Ясень» и «Ясень-М».

Он сообщил, что головная субмарина этого проекта уже активно используется. С помощью нее выполняют задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана. Все операции проходят успешно, добавил адмирал. Эти подлодки продолжат принимать в Северный и Тихоокеанский флот.

В течении двух лет планируют создать семь экземпляров «Ясеня». Большинство будут по улучшенному проекту 885М.

Субмарина «Ясень» обладает крылатыми ракетами четвертого поколения. Одна из особенностей подводного флота – использование множества типов и улучшенных вариантов подлодок, что очень затрудняло их использование и судоремонт. По характеристикам и другим показателям на вооружение примут только четыре типа подлодок. Изначально их хотели добавить больше.

Автор: Анастасия Аои
#россия #подлодка #вмф рф #субмарина #ясень
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