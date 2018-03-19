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Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

 Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:33   19 Марта 2018
Весь мир
44

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

В то время, как в России Центризбирком заканчивает подсчет обработку избирательных бюллетеней на президентских выборах, в США российские избиратели продолжают активно голосовать.

Также сообщается, что выборы президента России в этом американском городе продлятся еще три часа.

Напомним: в РФ Центризбирком сообщил о том, что 95% избирательных бюллетеней уже обработаны. Согласно последним данным, действующий президент РФ Владимир Путин побеждает на выборах главы государства с рекордным для нашей страны результатом в 76,56% голосов избирателей.

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Автор: Александр Люблинский
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