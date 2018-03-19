Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

В то время, как в России Центризбирком заканчивает подсчет обработку избирательных бюллетеней на президентских выборах, в США российские избиратели продолжают активно голосовать.

Также сообщается, что выборы президента России в этом американском городе продлятся еще три часа.

Напомним: в РФ Центризбирком сообщил о том, что 95% избирательных бюллетеней уже обработаны. Согласно последним данным, действующий президент РФ Владимир Путин побеждает на выборах главы государства с рекордным для нашей страны результатом в 76,56% голосов избирателей.